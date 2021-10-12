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В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

Не менее 80% сотрудников должны быть привиты до 10 декабря

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Руководители предприятий, работа которых связана со сферой услуг и контактом с людьми, обязаны до 10 декабря организовать вакцинацию вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 80% сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

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В министерстве отметили, что главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, которое предусматривает дополнительные меры в борьбе с распространением коронавируса.

Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий россиян, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Речь идет о сотрудниках сферы общепита, торговли, доставки, салонов красоты, фитнес-клубов, транспорта, МФЦ и т.д. Руководителям этих предприятий нужно в срок до 10 ноября организовать вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря - вторым компонентом препарата - не менее 80% сотрудников, сказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что на прошедшей неделе - с 4 по 10 октября - в Московской области был выявлен 12 041 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, что почти на 20% больше, чем зарегистрировали неделей ранее.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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