В Уфе более 50 школ вернулись к очному обучению после карантина из-за коронавируса

УФА, 12 октября. /ТАСС/. Очное обучение возобновили свыше 50 школ Уфы, в которых в конце сентября ввели карантин и дистанционное обучение из-за заболеваемости учеников коронавирусом, сообщил ТАСС начальник информационно-аналитического управления администрации города Талгат Зайнуллин во вторник.

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"С сегодняшнего дня 51 школа вышла на очное обучение после карантина. В среду ограничения будут сняты с 19, в четверг - еще с пяти школ", - сообщил Зайнуллин.

Дистанционное обучение из-за двухнедельного карантина по причине заражения учащихся коронавирусной инфекцией в школах Уфы начали вводить с 27 сентября. На удаленку перевели учеников пятых, шестых, седьмых, восьмых и 10-х классов 75 школ.

По данным оперштаба, по состоянию на 12 октября суточный прирост заразившихся коронавирусом в Башкирии составил 636, всего случаев - 73 512. Лечение в стационарах получают 1 095 пациентов, амбулаторно - 6,5 тыс. Развернуто 8 055 коек инфекционного профиля, из них занято 90%.