Научно-производственный консорциум для создания карбонового полигона образовали в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 12 октября. /ТАСС/. Научно-производственный консорциум "Карбоновый полигон "Кузбасс" образовали в Кемеровской области при участии Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ), НОЦ "Кузбасс" и крупнейших промышленных предприятий. Совместно они займутся разработкой и внедрением технологий для улучшения состояния окружающей среды и сокращения выбросов парниковых газов, сообщили ТАСС в пресс-службе КузГТУ во вторник.

"В Кузбасском государственном техническом университете подписано соглашение о создании консорциума "Карбоновый полигон "Кузбасс". В него вошли 14 участников, это НОЦ "Кузбасс", крупные промышленные предприятия и эко-комплексы: АО ХК "Сибирский Деловой Союз", АО ХК "СДС-Уголь", АО "Черниговец", КАО "Азот", "Санаторий "Танай", ведущие университеты Кузбасса, научные и научно-экологические институты и центры. В рамках консорциума они объединят усилия в области научной, образовательной и технологической деятельности для организации карбонового полигона", - сообщили в вузе.

Кузбасс - один из главных промышленных регионов страны, на его территории расположены более 150 угледобывающих и углеобогатительных предприятий, крупнейшие металлургические заводы, химические производства, все они являются источниками выброса парниковых газов. При этом значительную площадь Кемеровской области занимают лесные массивы и природные заказники, которые поглощают выбросы. Площадки полигона планируется разместить как на промышленных, так и на природных территориях, чтобы комплексно изучать выбросы парниковых газов и технологии их поглощения.

"Мы заинтересованы в реализации проекта в части сокращении вредных выбросов и поглощении парниковых газов и способны обеспечить консорциум земельными участками для создания экспериментальных площадок карбонового полигона "Кузбасс" на территории эко-комплекса "Танай", а также содействовать отработке зеленых технологий. Это сложная, но выполнимая задача", - приводятся в сообщении слова гендиректора холдинговой компании "СДС-Уголь", которая выступает индустриальным партнером, Геннадия Алексеева.

В рамках консорциума научные и промышленные организации займутся разработкой и внедрением отечественных технологий для снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, для повышения эффективности использования ресурсов, энергосбережения. Планируется создать собственную методику оценки углеродного баланса и новые технологии секвестрации углерода.

В феврале 2021 года Минобрнауки России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.