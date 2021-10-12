Для приморских школьников с начала года провели почти 180 "уроков цифры"

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Почти 180 "уроков цифры" провели для более чем 30 тыс. приморских школьников с начала года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"С начала года уже проведено 178 "цифровых уроков" с охватом аудитории более 30 тыс. школьников. Детям рассказали о приватности в цифровом мире, беспилотном транспорте, цифровом производстве, искусственном интеллекте в образовании", - пояснили в пресс-службе.

Проект "Урок цифры" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Его задачами являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям определиться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. В Приморском крае проект также реализуется в рамках программы "Информационное общество".

"Эти уроки о том, как искусственный интеллект помогает человеку в повседневной жизни, повышает продуктивность. Ученики смогут попробовать себя в роли настоящего исследователя данных и создать умного помощника для учителя", - добавили в пресс-службе.