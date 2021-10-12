В Новосибирской области введут систему QR-кодов

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий вводится в Новосибирской области с 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября - система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий <…>. Решением внеочередного заседания регионального правительства от 12 октября внесены изменения в постановление №72-п от 18 марта 2020 года. Принимая во внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение массовых мероприятий театрами, кинотеатрами, концертов, фестивалей, официальных, торжественных, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, кубков с количеством участников от 500 человек допускается только при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации. По коду также будет осуществляться посещение фитнес-центров, аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров. При этом помимо QR-кода, можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех календарных дней с момента исследования, или справку о том, что человек перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. QR-код будут принимать как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации.

Уточняется, что подробности об обязательной вакцинации, которая вводится по предложению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, появится в ближайшее время в соответствующем документе главного санитарного врача области.

По данным оперативного штаба на утро 12 октября в регионе зарегистрирован 65 651 случай ковида. Всего в регионе от последствий нового коронавируса умерли 3 140 человек. В отделениях реанимации находятся 292 человека. На ИВЛ - 38 пациентов.