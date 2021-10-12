Прощание с погибшим на сцене Большого театра артистом Евгением Кулешом пройдет 13 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Прощание с погибшим на сцене Большого театра России артистом Евгением Кулешом пройдет 13 октября в Атриуме Большого театра, в этот же день пройдут его похороны. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Руководством Большого театра было принято решение провести церемонию прощания в Атриуме Большого театра, чтобы дать возможность коллегам, друзьям и родным Евгения проститься с покойным. Эта церемония будет закрыта для средств массовой информации. В Большом театре произошла трагедия. Просим с пониманием отнестись к решению театра", - добавили в пресс-службе.

Евгений Кулеш будет похоронен на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области.

"Большой театр берет на себя все расходы, связанные с похоронами, и окажет посильную материальную помощь семье трагически погибшего артиста мимического ансамбля", - сказали в пресс-службе.

37-летний артист 9 октября получил травмы во время оперы "Садко", он умер до приезда скорой помощи. По факту гибели мужчины следователи проводят проверку.