В Ингушетии выделили более 500 млн рублей на строительство новой школы

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Более 500 млн рублей выделили в Ингушетии на строительство новой школы в сельском поселении Али-Юрт. Образовательное учреждение будет рассчитано на 704 ученических места, сообщается на сайте Ростендера.

"В селе Али-Юрт Назрановского района Республики Ингушетия возведут школу на 704 места. Это будет здание на 29 классов, 10 из них предназначены для младших классов. Минстрой Ингушетии проводит электронный аукцион на выполнение работ по строительству, заявки принимают до 20 октября. С подрядчиком заключат контракт на 531 млн рублей, школу построят к концу 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, школа будет представлять собой трехэтажное здание с пристроенным спортзалом и линиями фасадов, органично вписывающимися в окружающую среду.

"Протяженную композицию фасада завершат лестничные клетки по торцам здания, говорится в документации. Спортивная зона на территории школы будет включать в себя несколько площадок для мини-футбола, настольного тенниса, волейбола и баскетбола, круговую беговую дорожку и место для прыжков в длину", - отмечается на сайте.

Ранее заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева сообщала ТАСС, что власти Ингушетии намерены к концу 2024 года решить вопрос двухсменного образования в регионе благодаря строительству школ по нацпроекту "Образование". Для этого региону необходимо строительство 34 новых образовательных учреждений.