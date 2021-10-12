Генсек Европейского института омбудсмена выступил за признание "Спутника V" в Евросоюзе

"Мы хотим принять ситуацию во всей полноте вокруг "Спутника V", чтобы "Спутник V" был одобрен <...> всеми странами Европейского союза", - сказал он во вторник на международной конференции, посвященной правам человека на евразийском пространстве.

Он отметил, что "Спутник V" - такой же специализированный на борьбе с коронавирусом препарат, как и вакцина компаний AstraZeneca или Pfizer, и "для людей важно иметь возможность выбирать вакцину". "Мы также видим, что это не дело Америки или вопрос вакцинных монополий, это вопрос помощи людям в вакцинации, - продолжил генсек. - Это не может быть вопросом разногласий или ограничений фундаментальных прав и свобод, поскольку люди должны самостоятельно решать, какую вакцину им предпочесть - "Астразенеку", "Спутник V" или другую".

Зигель напомнил, что вопрос признания вакцины "Спутник V" на территории ЕС сейчас подробно обсуждается. "Надеюсь, мы закончим в следующий раз с этой повесткой", - добавил он.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. В отношении препарата позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" проводится с 2017 года. В мероприятии принимают участие более 40 национальных правозащитных институтов, главы международных организаций и интеграционных объединений омбудсменов, руководители органов государственной власти и уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, а также представители гражданского общества и научных кругов.