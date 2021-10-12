В липецком райцентре появятся детская поликлиника и женская консультация

ЛИПЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Новую детскую поликлинику и женскую консультацию откроют в райцентре Чаплыгин Липецкой области по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Работы по строительству детской поликлиники и женской консультации начались в Чаплыгине, медучреждения возведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения", - сказал Артамонов. Он напомнил, что старые здания пришли в аварийное состояние, и сейчас детская поликлиника и женская консультация находятся в других помещениях районной больницы. "Новая детская поликлиника будет рассчитана на 75 посещений в смену, а женскую консультацию в смену смогут посещать 50 пациенток", - заметил Артамонов, пояснив, что строительство должно завершиться в декабре будущего года.

По его словам, оказание качественной и своевременной медицинской помощи находится на постоянном контроле руководства региона. "Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, строительство медучреждений, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения - приоритеты, над которыми мы работаем постоянно", - заключил Артамонов.