Травматизм на стройплощадках Москвы сократился на 36% за четыре года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Травматизм на московских стройплощадках за последние четыре года уменьшился на 36%, а количество смертей от несчастных случаев сократилось на 20%. Об этом сообщила во вторник журналистам начальник Управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталья Киселева.

"У нас с 2017 года на 36% сократился травматизм, смертность на 20% сократилась в этих несчастных случаях. В частности, в 2017 году было зафиксировано 66 несчастных случаев, среди них со смертельным исходом - 32, а в 2021 году за этот же период таких случаев было 42, со смертельным исходом - 23. Несмотря на то, что объемы строительства в Москве нисколько не уменьшаются, они огромные, показатели все-таки нас радуют", - сказала Киселева.

По ее словам, чаще всего несчастные случаи связаны с падением работников с высоты - более 50% от общего числа.

Она добавила, что за 9 месяцев этого года за несоблюдение охраны труда, техники безопасности и культуры на стройплощадках вынесено 1 229 постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму 96 млн 923 тыс. рублей.