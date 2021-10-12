В Карелии QR-коды с 15 октября станут обязательными для посещения общественных мест

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 октября. /ТАСС/. Система QR-кодов начнет действовать в Карелии с 15 октября, они будут необходимы для посещения всех общественных мест и массовых мероприятий, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Оперштаб принял решение ввести дополнительные меры в республике. Так, с 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн - только с одним из этих документов", - написал он.