Умерла ветеран войны Зинаида Корнева, организовавшая сбор средств медикам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Ветеран войны Зинаида Корнева умерла в Петербурге на 100-м году жизни. Об этом во вторник сообщила ТАСС ее внучка Елена Фомичева.

"Умерла сегодня", - сказала она.

Информация о прощании будет объявлена позднее.

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева начала сбор денег для медиков в 2020 году, вдохновившись поступком британского ветерана Тома Мура, который собрал 32,8 млн фунтов стерлингов (свыше $40 млн) на борьбу с коронавирусом. Деньги Корнева собирала для медиков, которые заразились коронавирусом, а также для их семей с помощью видеохостинга YouTube, где она публиковала истории о войне из своей жизни. Всего ей удалось собрать более 4,5 млн рублей.

Президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия "За благодеяние".

Зинаида Корнева родилась в 1922 году, 27 сентября ей исполнилось 99 лет. Во время Великой Отечественной войны она была начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни вражеских самолетов, а также участвовала в боевых действиях на территории Польши, Украины и Германии.