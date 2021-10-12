Карантин ввели в селе Нижняя Пеша в Ненецком АО из-за роста заболеваемости коронавирусом

ТАСС, 12 октября. Власти Ненецкого автономного округа ввели карантин в селе Нижняя Пеша в Заполярном районе из-за роста заболеваемости коронавирусом, говорится во вторник в сообщении пресс-службы администрации региона.

Нижняя Пеша расположена на левом берегу реки Пеша, в 50 км от впадения в Чешскую губу Баренцева моря. Село находится в 250 км от Нарьян-Мара, транспортное сообщение возможно только при помощи авиации. Население Нижней Пеши насчитывает около 700 человек.

Под наблюдением фельдшера в Нижней Пеше находится 28 человек, состояние пациентов удовлетворительное. 10 октября из села в Ненецкую окружную больницу в тяжелом состоянии рейсом санитарной авиации госпитализировали три человека. Всего за последние две недели в Нижнюю Пешу совершили пять санитарных рейсов, эвакуировали 11 человек.

В округе на карантин по коронавирусу закрыли три населенных пункта: деревню Лабожское, села Великовисочное и Нижняя Пеша. Эпидемиологическая обстановка в поселениях находится на особом контроле властей. Во все поселения направили дополнительный запас лекарственных препаратов как для оказания неотложной медицинской помощи, так и для розничной продажи в сельских аптечных пунктах. Все заболевшие коронавирусом обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно по назначению лечащего врача. В населенные пункты отправили большую партию дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали также в Верхней Пеше, Щелино и Каменке. Все пациенты с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции находятся под наблюдением местных медработников.

С начала пандемии в регионе выявили 2 458 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки 14 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 289 человек. В регионе зарегистрировали 48 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.