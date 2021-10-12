Конгресс детских и подростковых объединений в Махачкале собрал свыше 150 школьников

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Арт-терапия и интеллектуальный квиз прошел в рамках четвертого конгресса детских и подростковых общественных объединений "Интер-защита" в Махачкале. Всего приняли участие более 150 человек, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства по делам молодежи Дагестана.

"Четвертый конгресс детских и подростковых общественных объединений "Интер-защита" прошел на площадке республиканского молодежного центра министерства по делам молодежи региона. В нем приняли участие более 150 школьников из Махачкалы, Каспийска и близлежащих районов. Участники мероприятия провели квест по пяти тематическим площадкам, арт-терапии и интеллектуального квиза", - говорится сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках интеллектуального квиза школьники, разделившись на команды по цветам розданных им браслетов, ответили на вопросы о компьютерной грамотности, решили кейсы, связанные с информационной безопасностью в сети Интернет.

По итогам, участникам мероприятия вручены дипломы и ценные подарки.

"Интернет дает нам много пользы: образование, досуг, коммуникации. Но нельзя забывать об угрозе, которую он несет. Именно этой теме мы посвятили сегодняшний конгресс. Надеюсь, вы получите новые знания и поймете, как использовать Интернет и социальные сети безопасно", - цитирует министра по делам молодежи республики Камила Саидова его пресс-служба.