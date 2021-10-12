ВЦИОМ: о присуждении Муратову Нобелевской премии мира знает треть россиян

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Треть россиян хорошо знают (9%) или что-то слышали (24%) о присуждении Нобелевской премии мира за 2021 год главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте центра.

"Только треть россиян (33%) знают о том, что недавно Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2021 год Дмитрию Муратову (51% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 38% жителей городов-миллионников и граждан в возрасте 60+)", - говорится в материалах соцопроса, где отмечено, что две трети респондентов (66%) впервые услышали об этом событии в ходе опроса.

По данным ВЦИОМ, знают или слышали о Муратове и его деятельности более четверти россиян (27%), порядка 73% респондентов узнали о нем во время опроса.

Чаще наши сограждане считают, что Муратов получил премию заслуженно (41%). Обратного мнения придерживаются 14% опрошенных, еще 45% затруднились ответить.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О Нобелевской премии мира 2021 года

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира в 2021 году главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". По словам председателя комитета Берит Райсс-Андерсен, демократия - "это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов". "Но нет демократии без свободы слова", - подчеркнула она.

"Это очень смелые, выдающиеся журналисты, [присуждение им премии] иллюстрирует, что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях", - отметила глава комитета.

Дмитрий Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году. С 1995 года с двухлетним перерывом (2017-2019) Муратов возглавляет коллектив "Новой газеты". Издание все последние годы называлось среди вероятных лауреатов Нобелевской премии мира.