Путин может отдельно побеседовать с CNBC на полях Российской энергетической недели

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях Российской энергетической недели (РЭН), возможно, отдельно ответит на несколько вопросов журналистке американского канала CNBC Хедли Гэмбл - модератору пленарной сессии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Хедли Гэмбл, которая будет модерировать [дискуссию], мы не исключаем, что где-то, что называется, на полях, она сможет задать несколько отдельных вопросов президенту", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли президент давать отдельное интервью CNBC на форуме.

Ранее представитель Кремля подтвердил ТАСС, что Путин примет участие в пленарном заседании РЭН. По словам Пескова, в рамках мероприятия "будет содержательное и очень важное выступление [президента], а затем панельная дискуссия".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2021 году конференция пройдет в московском "Манеже" 13-15 октября. Как указано на сайте форума, пленарное заседание планируется на среду, 13 октября.