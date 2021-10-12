В России от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.

"По-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - это вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку", - сказал Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны", - добавил он. Глава правительства призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин от коронавируса.

"Останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что российская система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, по его словам, увеличено количество коек, оснащенных кислородным оборудованием.

Темпы вакцинации

Мишустин также призвал Минздрав плотно работать с регионами, чтобы те активно применяли полномочия по борьбе с пандемией и ускоряли темпы вакцинации от ковида.

"Надо плотно взаимодействовать с регионами, чтобы они активно применяли имеющиеся у них полномочия для управления ситуацией с коронавирусом и ускоряли темпы вакцинации, в том числе повторной", - сказал глава кабмина.

Так он отреагировал на доклад руководителя Минздрава Михаила Мурашко о ситуации с пандемией. "Очень важно не упустить момент. От этого зависит жизнь и здоровье наших людей", - подчеркнул Мишустин.

"Очень важно, чтобы санитарные врачи продолжали внимательно отслеживать уровень заболеваемости в регионах и своевременно принимать меры, которые необходимы для защиты людей от опасной инфекции, и, конечно, делать это во взаимодействии с руководителями субъектов Российской Федерации", - указал председатель правительства, выслушав доклад главы Роспотребназдора Анны Поповой.