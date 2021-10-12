Мурашко: заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 16%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 16%. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Количество пациентов, которых мы сегодня ведем, наблюдаем, только с новой коронавирусной инфекцией составляет 1,094 млн. При этом рост составил за последнюю неделю 16%. Практически на каждом врачебном участке - амбулаторном, поликлиническом - сегодня наблюдается уже более 14 в среднем пациентов на амбулаторном лечении", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В 11 субъектах темп прироста составил более 30%", - добавил он. Как отметил министр, в субъектах, где вакцинация активно проходила в летний период, ситуация значительно стабильнее и по количеству случаев заболевания, и по количеству госпитализаций.

"Система здравоохранения сегодня находится в состоянии мобилизации", - сказал он. Мурашко отметил, что практически на каждом лабораторно-поликлиническом участке сейчас наблюдаются в среднем 14 пациентов.

"Ситуация [с коронавирусом] значительно отличается от субъекта к субъекту. Наиболее тревожные <...> регионы - это Приволжье, особенно Оренбургская область, Татарстан, Башкирия. Эти три региона сегодня вызывают наибольшую тревогу", - сказал Мурашко.

Дополнительное количество коек

По словам главы Минздрава, в России развернуто около 255 тыс. коек для пациентов с ковидом, из них занято около 235 тыс. "В ответ на быстрый рост [заболеваемости COVID-19] мы разворачиваем дополнительное количество коек. На сегодняшний день в стране их уже около 255 тыс., что на 11% больше, чем на прошлой неделе. 235 тыс. коек сегодня занято пациентами", - сказал он. Около 6,1 тыс. пациентов с ковидом находятся на ИВЛ, отметил министр.

Он также добавил, что в "структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11%, и практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию".

Тяжелое поражение сердца и легких наблюдается у некоторых пациентов после перенесенного ковида. "При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе", - заявил Мурашко. Он подчеркнул, что серьезные последствия коронавируса требуют соответствующего интенсивного лечения. "Дополнительные средства, которые выделены правительством, все доведены до учреждений", - отметил министр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 238,3 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 832 964 случая заражения, выздоровели 6 894 285 человек, умерли 218 345. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.