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Пандемия COVID-19
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Мурашко заявил, что молодость больше не является страховкой от тяжелой формы ковида

Многие пациенты возрастом до 30 лет находятся с тяжелыми осложнениями в реанимации, отметил глава Минздрава
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Молодость больше не гарантируют защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Министр добавил, что особенностью текущего подъема стало также то, что появилось большое количество пациентов, у которых коронавирусная инфекция развивается молниеносно, в течение двух-трех дней. Такие пациенты требуют реанимационной поддержки. По словам Мурашко, эта тенденция касается в основном людей старшего возраста, но сейчас на такое лечение стали поступать и молодые, начиная с 20 лет, отметил министр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 238,3 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 832 964 случая заражения, выздоровели 6 894 285 человек, умерли 218 345. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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