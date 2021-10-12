Мурашко: объем запасов вакцин от ковида в России превышает двухмесячную потребность

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Объем запасов вакцин против коронавирусной инфекции в России превышает двухмесячную потребность. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Объемы вакцин [в РФ] превышают двухмесячный запас", - сказал он. Мурашко также отметил, что проблем с вакциной против ковида нет ни в одном регионе РФ. "Сегодня достаточное количество пунктов [вакцинации] в стране развернуто, и мобильных, и стационарных, выезжающих в организованные коллективы", - уточнил министр.

Почти 4,5 млн человек в России вакцинировались от коронавируса препаратом "Спутник Лайт", сообщил министр. Мурашко добавил, что почти 2 млн человек ревакцинировались. "Хочу отметить, что среди вакцинированных пациентов чуть более 2% тех, кто заболевает коронавирусной инфекцией, - продолжил он. - Это крайне невысокие цифры, несмотря на то, что штамм "дельта" более агрессивен и активно развивается".

Регионы - лидеры вакцинации

Темпы вакцинации от ковида, по его словам, быстрее всего растут в Брянской, Ивановской, Липецкой областях, Татарстане, Чечне, Чувашии и Севастополе. "Хочу поблагодарить регионы, которые за последнюю неделю очень нарастили темпы вакцинации", - заявил Мурашко. "Эти регионы наиболее быстро отреагировали на меняющуюся ситуацию и стали вводить новый комплекс мер по охвату населения вакцинацией", - подчеркнул он.

В связи с ростом заболеваемости ковидом во многих регионах вводится обязательная вакцинация для ряда категорий жителей. В основном речь идет о работниках общепита и торговли, образования, медицины, культуры, транспортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, государственных и муниципальных учреждений.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 238,3 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 832 964 случая заражения, выздоровели 6 894 285 человек, умерли 218 345. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.