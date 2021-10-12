Мурашко заявил, что дети составляют 12-13% всех болеющих ковидом в России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дети составляют 12-13% всех болеющих коронавирусной инфекцией в России. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Количество [детей] среди общего числа заболевших составляет в пределах 12-13%", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мурашко назвал особенностью этого периода вовлечение детей в числе других пациентов в эпидпроцесс. По его словам, большая часть заболевших детей - это дети школьного возраста 6-18 лет.

Вакцинация детей

"К нам поступает большое количество запросов на вакцину для детского населения, хочу уведомить, что она находится на финальной стадии экспертизы. Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", - добавил министр.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 23 сентября сообщалось, что Минздрав получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. Уточнялось, что документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой "будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата".