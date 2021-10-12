Попова видит тенденцию к росту заболеваемости ковидом во всех федеральных округах России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжается уже четыре недели, тенденция к дальнейшему увеличению сохраняется во всех федеральных округах России. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю - это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова добавила, что рост заболеваемости ковидом фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной. "В фазе роста в эпидпроцессе 77 субъектов Российской Федерации, и стабильная ситуация остается в восьми, без динамики", - сказала она.

Число россиян, находящихся под наблюдением медиков из-за контакта с заболевшими ковидом, составляет почти 2,5 млн человек. "Мы поддерживаем высокий уровень работы в очагах в рамках эпидрасследований, под наблюдением сегодня находятся почти 2,5 млн контактных лиц. Работа в очагах усилена и меры по интенсивной работе в очагах сохраняются", - сказала Попова.

Вакцинация от COVID-19

Требования по вакцинации от коронавируса граждан, чья работа предполагает контакт с другими лицами, приняты в 38 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора.

"С целью повышения охвата вакцинации в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями - имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг", - сказала она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полностью вакцинировались уже 43 млн человек в России - это почти треть населения страны. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболели ковидом более 7,8 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года. При этом для достижения показателя необходимо успеть ревакцинировать более 7 млн человек, отмечала она.