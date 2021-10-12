В России из-за эпидемиологической ситуации закрыли 605 школ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В России из-за эпидемиологической ситуации по ковиду, ОРВИ и гриппу полностью закрыты 605 школ в 25 регионах и 117 дошкольных учреждений в 22 регионах. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В качестве меры противодействия развитию эпидпроцесса ковида, ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях используется перевод школьников на дистанционное обучение. На сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 дошкольных учреждений в 22 субъектах", - сказала она.