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QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий ввели в 26 регионах России

Для посещения мест общепита QR-коды ввели в 22 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Система QR-кодов на вход на культурно-развлекательные мероприятия введена в 26 регионах России, на посещение мест общественного питания - в 22. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Введен контроль на вход по принципу QR-код в обмен на услугу на культурно-развлекательные мероприятия в 26 субъектах, на объекты общественного питания в 22, на спортивные мероприятия в 25 субъектах, в гостиницы в 13 субъектах [РФ]", - сказала она.

Попова также сообщила, что ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах страны.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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