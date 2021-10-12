Виталия Милонова избрали зампредом комитета Думы по вопросам семьи и женщин

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутат "Единой России" Виталий Милонов избран на должность заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Это следует из постановления, принятого депутатами во вторник на первом заседании Госдумы восьмого созыва.

"Избрать следующих депутатов Государственной думы заместителями председателей комитетов Государственной думы: комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей <...> Милонова Виталия Валентиновича (фракция "Единая Россия")", - говорится в документе.

Комитет возглавила депутат от КПРФ, председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" Нина Останина, первым зампредом избрана единоросс, председатель общероссийской организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Зампредами также избраны депутат от КПРФ Мария Дробот и депутат от "Единой России" Елена Вторыгина, всего в комитете семь членов.

Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об избрании председателей 32 думских комитетов, а также их первых заместителей и заместителей.