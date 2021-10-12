В Марий Эл QR-коды с 22 октября станут обязательными для посещения общественных мест

ТАСС, 12 октября. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест начнет действовать в Марий Эл с 22 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы региона во вторник.

"С 22 октября республика переводит рестораны, кафе, иные предприятия общественного питания, кинотеатры, театры, филармонии, фитнес-центры, бассейны на работу по QR-кодам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вводится запрет на посещение гражданами без предъявления QR-кода о вакцинации, либо о перенесенном заболевании или справки об отрицательном ПЦР-тесте ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров, спортивных центров, фитнес-центров и плавательных бассейнов.

Также новым указом главы региона вводится обязательная самоизоляция для неработающих пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции или не переболели в течение последних шести месяцев. Кроме того, принято решение сделать обязательной вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, работников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурно-развлекательных организаций, промышленных предприятий.

С 22 октября приостанавливается оказание услуг общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах, за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг, при отсутствии отдельного наружного входа.

О ситуации в регионе

Ранее глава республики Александр Евстифеев сообщал, что вакцинацию от коронавируса в Республике Марий Эл прошли 43% от запланированного числа жителей региона.

Коечный фонд для больных с коронавирусом в Марий Эл увеличен за последние две недели в полтора раза и составляет 1 735 коек в 10 медорганизациях.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 481 случай заражения коронавирусом, 19 567 пациентов выздоровели, 630 умерли. За сутки выявлены 67 случаев заражения.