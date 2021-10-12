Лидером рейтинга регионов России по уровню интереса жителей к экоповестке стала Москва

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Москва стала лидером рейтинга регионов России по уровню интереса жителей к экологической повестке, следует из данных Platforma ("Платформа больших данных", совместное предприятие ВТБ и Ростелекома).

"Первую строчку экорейтинга российских регионов заняла Москва, следует из данных рекламного программатика Platforma. В столице проживает 15,4% тех, кто интересовался в интернете вопросами экологии в январе-сентябре этого года. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 2,3 процентных пункта. При этом общее количество горожан, ищущих в сети информацию об экопривычках, выросло на 73%", - говорится в исследовании.

На втором месте Санкт-Петербург, где уровень интереса жителей к экоповестке составил 7,5%. При этом, данный показатель уменьшился на 1,4 п. п. за год. В то же время общее количество петербуржцев, интересующихся экологией в интернете, увеличилось почти на 24%.

На третьем месте рейтинга оказался Алтайский край с 3,8% жителей, которые искали информацию об экологических вопросах. По сравнению с 2020 годом уровень интереса к теме в регионе вырос на 1,2 п. п., а общее количество жителей, посещавших экологические ресурсы, - на 115%.

Четвертое место занял Красноярский край с долей 3,4%, которая за год увеличилась на 1,6 п. п.

Уточняется, что в топ-10 также вошли Иркутская (3,1%), Омская (3%), Новосибирская (2,6%) и Кемеровская (2,2%) области.

О рейтинге

Специалисты Platforma при проведении анализа использовали данные о поисковых запросах и посещении веб-ресурсов, связанных с экологической повесткой - экотурами, переработкой мусора, заботой о здоровье и др. Для каждого региона было определено абсолютное значение, сколько уникальных пользователей посещали сайты по заданной теме и как их количество изменилось к прошлому году. Затем были рассчитаны доли по субъектам, какой процент от общего количества тех, кто ищет что-то в интернете об экологических проблемах, где проживает. Полученный показатель был назван "уровнем интереса".

Исследование проходило в период с января по сентябрь 2021 года, полученные данные сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.