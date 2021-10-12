Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области за неделю выросли вдвое

ПСКОВ, 12 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области, где общее число заразившихся приблизилось к 53 тыс. человек, за неделю увеличились вдвое. В сутки вакцину получают около 1 тыс. человек, написал во вторник губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

"Первый компонент [вакцины получили] 188 493 [человек], плюс 960 [за сутки]. <...> Почти тысяча новых вакцинированных за сутки. Рассчитываю, что мы вернемся к летней динамике прививочной кампании. Сейчас это имеет принципиальное значение", - написал Ведерников.

По его данным, полностью завершили вакцинацию почти 180 тыс. жителей. При этом, по оценке губернатора, динамика распространения вируса остается крайне высокой. За минувшие сутки медики выявили 235 новых случаев, это наибольший показатель с середины зимы. "Коечный фонд расширен до 944 мест", - уточнил Ведерников.

Власти региона 30 сентября сообщили о том, что динамика вакцинации серьезно замедлилась: удельный темп вакцинации в Псковской области опустился ниже 100 прививок на 100 тыс. населения в сутки. В Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах вакцинация находилась на уровне менее 33%, что является крайне низким показателем. На прошлой неделе власти объявили о том, что суточные показатели вакцинации составляют порядка 500 прививок.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 52 926, 45 013 человек выздоровели, 832 пациента умерли. Кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сократили допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Концерты в учреждениях культуры региона с 11 октября разрешили посещать гражданам по предъявлению QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 ноября технология QR-кодов в Псковской области распространят и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.