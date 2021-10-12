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Более половины оценок качества питания в школах Тюменской области оказались отрицательные

Температуру блюд в школах контролируют дежурные старшеклассники

ТЮМЕНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Больше половины родителей, обратившихся к организаторам школьного питания в Тюменской области, недовольны оказанием услуг. В частности, родителей не устраивает размер порций и температура еды, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции заместитель губернатора, директор департамента директор образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

"В адрес организаторов школьного питания в Тюменской области поступило 351 обращение. <...> 49% родителей на сервисе портала "Госуслуги" отмечают качественную организацию питания, пишут, что их все вполне устраивает, 51% на сегодня поставили отрицательные оценки", - сказал Райдер, добавив, что в отрицательных оценках родители отмечают размер порций и температуру блюд.

Решением вопроса с температурой блюд в школах стало регулирование дежурств старшеклассников и специальных дежурных администраторов в столовых. Также в большинстве школ установили микроволновки, которыми могут воспользоваться дети.

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