Карантин по АЧС ввели в двух исправительных колониях Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Карантин из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней (АЧС) введен в исправительных колониях №6 и №12, расположенных в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом говорится в распоряжении губернатора региона, опубликованном во вторник на областном портале правовой информации.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на срок до 10 декабря 2021 года на территориях учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных <…> "ИК-6" и <…> "ИК-12" (эпизоотических очагов)", - говорится в документе.

Также были опубликованы распоряжения о карантине по АЧС на территории полигона твердых бытовых отходов Богдановичского района, лесного массива Ирбитского района. Ранее ограничительные меры были также введены в Камышловском районе.