Фталаты в игрушках и косметике могут способствовать ранней смертности

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Фталаты - синтетические химические вещества, которые используют при производстве игрушек, косметики, духов и контейнеров для еды, - каждый год могут быть причиной от 91 до 107 тыс. преждевременных смертей. К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликовал научный журнал Environmental Pollution.

Фталаты, в частности, могут содействовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При этом экономический ущерб от преждевременного ухода из жизни десятков тысяч людей специалисты оценили в $40-47 млрд ежегодно.

"Это исследование является еще одним вкладом в растущую базу данных о воздействии пластика на здоровье человека и подкрепляет доводы тех в общественном здравоохранении и бизнесе, кто выступает за сокращение или полный отказ от использования пластика", – рассказал один из авторов исследования, профессор Нью-Йоркского университета Леонардо Тразанде.

По его словам, специалисты получили подтверждение того, что фталаты влияют на выработку гормонов, эндокринную систему человека и тем самым вызывают "длинный перечень негативных последствий".