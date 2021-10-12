Обязательную вакцинацию распространят на сферу услуг и госслужащих в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции распространят на сферу услуг и госслужащих в Новосибирской области. Мера начинает действовать с 12 октября, следует из постановления главного государственного врача по области Александра Щербатова, опубликованного во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в регионе вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий с 25 октября.

"Постановляю: обеспечить с 12.10.2021 г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению, <…> [а также] государственным гражданским служащим", - говорится в документе.

Согласно постановлению, мера распространяется, в том числе, на работников сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров, транспорта, социальной защиты и ЖКХ, а также культурных мероприятий. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.

Мера не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке. Работодателям поручено в срок до 21 ноября организовать проведение прививок первым компонентом, до 21 декабря - вторым.

О ситуации с коронавирусом

Главный врач отметил, что в настоящее время на территории области сохраняется высокий риск распространения инфекции. С 35-й недели года отмечается замедление еженедельных темпов снижения заболеваемости до 0,1%, а с 36-й недели рост заболеваемости. За период с 27 сентября по 3 октября выявлено 1 189 инфицированных, что на 1,6% выше предыдущей недели.

Щербатов сообщил, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Наибольший уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старше - показатель составил почти 3,4 тыс. на 100 тыс. человек, что на 47,4% превышает заболеваемость среди всего населения. Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. При этом охват иммунизацией профессиональных групп повышенного риска инфицирования не выше 10%.

По итогам 36-39 недель года в шести районах области уровень заболеваемости превышает среднеобластной в 2-4,6 раза: Венгеровский, Маслянинский, Северный, Сузунский, Усть-Таркский, Чистоозерный. Отмечается рост заболеваемости в два и более раза по сравнению с предыдущим периодом в семи районах: Баганский, Барабинский, Колыванский, Северный, Убинский, Чистоозерный, Чулымский.

По данным оперативного штаба на утро 12 октября, в регионе зарегистрирован 65 651 случай ковида. Всего в регионе от последствий нового коронавируса умерли 3 140 человек. В отделениях реанимации находятся 292 человека, на ИВЛ - 38 пациентов.