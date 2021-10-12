В Якутии возбудили первое в России дело о неисполнении иноагентом своих обязанностей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Первое в России дело о неисполнении физическим лицом-иноагентом возложенных на него обязательств возбуждено в Якутии. Об этом ТАСС сообщил представитель защиты активиста Степана Петрова, вызванного для ознакомления с полицейским протоколом.

"Петров вызван в региональное управление Роскомнадзора для составления протокола по статье 19.34.1 КоАП РФ ("Неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента"), - сказал собеседник агентства.

Согласно закону, Петров может быть оштрафован на сумму до 10 тыс. рублей.

Петров является главой общественной организации "Якутия - Наше мнение", он внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

ТАСС пока не располагает информацией об основаниях возбуждения административного дела.