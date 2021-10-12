Конкурс среди регионов на гранты "свободным от коронавируса" территориям проведут в ноябре

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 15 ноября подведет итоги конкурса среди регионов РФ на гранты "свободным от ковида" территориям. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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"Подведение итогов конкурса и их оформление решением оперативного штаба осуществляются 15 ноября 2021 года, далее - по отдельным решениям оперативного штаба", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте кабмина РФ.

Как ранее сообщил Мишустин, на такую поддержку субъектам РФ предусмотрено около 5 млрд рублей.

По данным пресс-службы кабмина, претенденты на звание территории, «свободной от ковида», должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе - показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.

Согласно постановлению, количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной заявки. Сведения о конкурсе будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Принятое решение откроет для регионов новую возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения, станет дополнительным стимулом к эффективному противодействию COVID-19", - отмечается в сообщении.