Эколого-исторический маршрут "Тропой мамонта" открылся в Ельниковской роще в Чувашии

ТАСС, 12 октября. Жители Чувашии и гости из других регионов, пройдя эколого-историческим маршрутом "Тропой мамонта" в Новочебоксарске, смогут узнать об этих древних животных, останки которых обнаружили в республике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале органов власти региона.

"Чебоксарская ГЭС оборудовала эколого-исторический маршрут "Тропой мамонта" на особо охраняемой природной территории Ельниковская роща", - отмечается в сообщении.

В 1972 году при строительстве Чебоксарской ГЭС рядом с Ельниковской рощей обнаружили хорошо сохранившиеся бивни мамонта. Фото этой находки сделал ветеран-гидротехник Сергей Егоров. Экологическую тропу оборудовали в том месте, где эти животные могли проходить к Волге на водопой в поисках пищи или во время сезонных миграций.

Протяженность маршрута составляет два км, он проходит по наиболее популярным у горожан местам прогулок. Вдоль тропы расположены 10 информационных стендов, на каждом из них размещен "добрый совет от мамонта" о правилах посещения особо охраняемой природной территории. В информации также есть история уникальной находки при строительстве Чебоксарской ГЭС, а с помощью QR-кода можно познакомиться с электронной версией фотоальбома об истории ее возведения. Завершается маршрут смотровой площадкой с видом на Волгу и Чебоксарскую ГЭС.

"Тропа мамонта" на одном из участков объединяется с уже действующим популярным экомаршрутом рощи "Сороконожка". В дальнейшем там планируют организовать бесплатные пешеходные экскурсии для всех желающих.

Ельниковскую рощу основали в 1974 году в Новочебоксарске. Парк расположен в центральной части города, вдоль берега Волги. Площадь рощи составляет 139 га, она находится в районе Приволжских нагорных дубрав. Кроме экологических троп, в парке оборудовали зоопарк, где содержатся павлин, енот, лиса, козы, кролики, кабаны и другие животные. В дальнейшем планируется поселить в нем льва, тигра и альпака.