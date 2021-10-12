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Пандемия COVID-19
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В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях

Заведения должны соблюдать термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов на 1,5 м друг от друга, масочный режим посетителями и сотрудниками при передвижении по залу или на танцполе
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мер в московских развлекательных заведениях, работающих в ночное время, усилят. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"Проверки в [развлекательных] заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать [заведения], если не начнут соблюдать меры", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора, включая термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов на 1,5 м друг от друга, масочный режим посетителями и сотрудниками при передвижении по залу или на танцполе.

При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с пунктами 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусмотрены штрафы для заведений на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда.

 

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