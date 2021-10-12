Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 62 субъектах России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Допустимый эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом уже превышен в 62 регионах России. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В общую сумму ОРВИ попадают и ОРВИ, вызванные ковидом. Превышение мы сегодня видим в 62 субъектах. В основном за счет взрослых, за счет старшей группы возрастов", - сказала она.

Попова отметила, что меры по разрыву эпидпроцесса по-прежнему являются эффективными и непрерывно исследуются учеными.

"Мы смотрим, что происходит в других странах, как влияет та или иная мера противодействия распространению коронавирусной инфекции, мы проводим дополнительные специальные эпидемиологические исследования", - подчеркнула глава ведомства.