Абрамченко заявила, что "экологическая революция" должна произойти в России до 2030 года

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. "Экологическая революция", результатом которой станет создание экономики замкнутого цикла до 2030 года, готовится в России. Правительство активно поддерживает три законопроекта, необходимых для ее реализации, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"У нас сейчас в работе с министерством природных ресурсов три очень тяжелых законопроекта. Тяжелых, потому что бизнес сопротивляется тем нормам, которые государство вкладывает в регулирование. <…> В случае их принятия, коллеги, у нас будет ситуация в стране "до и после": до этого регулирования и после него. Это действительно будет такая экологическая революция", - заявила она на Российском экологическом форуме (РЭФ) во вторник.

По словам Абрамченко, речь идет о законопроекте, обязывающем владельцев предприятий обеспечивать утилизацию накопленного экологического вреда после завершения эксплуатации, законопроекте о регулировании вторичных отходов и законопроекте о новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

Вице-премьер заявила, что одним из главных результатов этих изменений должен стать переход на экономику замкнутого цикла к 2030 году. На эти цели планируется направить порядка 10,6 млрд рублей.

"До 2030 года мы должны обеспечить несколько параметров в рамках достижения целей экономики замкнутого цикла: больше 85% упаковки должно быть перерабатываемой, до 50% мы снижаем объем захоронения твердых коммунальных отходов и вообще отходов, больше 40% вторичных ресурсов должно быть вовлечено в такие отрасли как сельское хозяйство, дорожное строительство, иные промышленные отрасли", - рассказала Абрамченко.