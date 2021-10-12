В Росводресурсах заявили о необходимости дополнительных средств на оздоровление Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Реализация программы оздоровления реки Дон потребует дополнительного финансирования в объеме более 16 млрд рублей до 2024 года. Об этом говорится в сообщении Росводресурсов во вторник.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по улучшению состояния Дона. До 2030 года на эти цели планируется направить более 100 млрд рублей. Маршрут реализации дорожной карты обсудили на первом заседании рабочей группы под председательством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

"Агентство (Росводресурсы - прим. ТАСС) сформировало предложения о дополнительных потребностях донских регионов на реализацию мероприятий нацпроекта "Экология": 2,9 млрд рублей - на 2022 год, 5,6 млрд рублей - на 2023 год и 7,6 млрд рублей - на 2024 год", - говорится в сообщении.

По словам замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова, реализация нацпроекта в бассейне Дона улучшит водохозяйственную обстановку в целом, позволит повысить качество водных ресурсов, улучшить питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, среду обитания рыбы. "По итогам совещания у председателя правительства России, дано поручение доработать проект федерального бюджета и пересмотреть перераспределение средств на реализацию проекта по реке Дон", - сказал Никаноров, слова которого приведены в сообщении.

План по оздоровлению Дона предполагает капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Для Ростовской области Росводресурсы предусмотрели софинансирование в объеме почти 178 млн рублей до 2024 года. Отмечается, что эти средства позволят привести в порядок 8 гидротехнических сооружений и повысить водность систем.

"Дорожная карта по оздоровлению Дона должна получить финансирование, особенно на мероприятия, по которым есть проектно-сметная документация и заключение экспертизы. Наша задача - обеспечить учет этих поправок. 19 октября, накануне рассмотрения бюджета в Госдуме, в Совете Федерации состоится открытый диалог с главой <...> [Министерства финансов РФ] России Антоном Силуановым, и мы вернемся к обсуждению этого вопроса", - привели в сообщении слова Яцкина.

Дорожная карта

В дорожную карту по оздоровлению Дона включены 22 инициативы. Одна из важнейших - строительство Багаевского гидроузла, который обеспечит более экономное использование водных ресурсов, будет гарантировать подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах. Также продолжится реконструкция Донского магистрального канала. Кроме того, в план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.