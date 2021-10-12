Адвокат рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

ТБИЛИСИ, 12 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается из-за голодовки, в связи с чем у него наблюдается отечность ног. Об этом во вторник сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Георгий Гелхаури после того, как навестил своего подзащитного.

"Как он [Саакашвили] нам сообщил, у него отечность ног. Ему также сложно передвигаться. Соответственно, очень важно, чтобы он был под наблюдением врача. В этом случае я имею в виду его личного врача. Его личный врач нам должен рассказать о состоянии его здоровья. Миша [Саакашвили]) требует, чтобы его личный врач мог каждый день приходить к нему и навещать", - сказал Гелхаури.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе 10 октября сообщил, что состояние здоровья экс-президента ухудшилось и ему требуется госпитализация. Позже Специальная пенитенциарная служба министерства юстиции опубликовала заявление, в котором говорится, что состояние здоровья бывшего грузинского лидера является удовлетворительным и жизненные показатели у него в норме.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых вынесены вердикты. Суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, имеет украинское гражданство.