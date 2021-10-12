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Законопроект о борьбе с семейным насилием внесут в Думу в осеннюю сессию

Спикер СФ Валентина Матвиенко полагает, что законопроект будет по-прежнему вызывать споры
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сенаторы планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию и активно продвигать доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Есть ряд законов, которые в большей степени затрагивают женщин. Это больше, так скажем, социальные законы. Да, мы планируем на эту сессию целый ряд таких законов. Первое, мы думаем, что мы внесем в конце концов закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс - о профилактике семейно-бытового насилия", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Она полагает, что законопроект будет по-прежнему вызывать споры. "Но нам кажется, что нынешняя редакция приемлема для внесения, обсуждения уже на площадке Государственной думы. Его надо принимать. В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать", - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что законопроект до сих пор не был внесен на рассмотрение Госдумы потому, что "он очень сложно готовится". "Настолько радикальные есть точки зрения к этому закону, что подчас очень трудно свести эти позиции и выработать некий компромисс. Но цель этого закона - привлечь внимание всего общества к этой теме, недопустимости такого явления в нашем обществе, сделать акцент на профилактике семейно-бытового насилия", - сказала она.

В конце ноября 2019 года законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следовало из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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