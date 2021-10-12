Законопроект о борьбе с семейным насилием внесут в Думу в осеннюю сессию

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сенаторы планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию и активно продвигать доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Есть ряд законов, которые в большей степени затрагивают женщин. Это больше, так скажем, социальные законы. Да, мы планируем на эту сессию целый ряд таких законов. Первое, мы думаем, что мы внесем в конце концов закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс - о профилактике семейно-бытового насилия", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Она полагает, что законопроект будет по-прежнему вызывать споры. "Но нам кажется, что нынешняя редакция приемлема для внесения, обсуждения уже на площадке Государственной думы. Его надо принимать. В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать", - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что законопроект до сих пор не был внесен на рассмотрение Госдумы потому, что "он очень сложно готовится". "Настолько радикальные есть точки зрения к этому закону, что подчас очень трудно свести эти позиции и выработать некий компромисс. Но цель этого закона - привлечь внимание всего общества к этой теме, недопустимости такого явления в нашем обществе, сделать акцент на профилактике семейно-бытового насилия", - сказала она.

В конце ноября 2019 года законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следовало из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.