В Башкирии с 13 октября введут обязательную вакцинацию отдельных категорий жителей

УФА, 12 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация педагогов, врачей, работников торговли и сферы услуг вводится в Башкирии с 13 октября из-за бурного роста заболеваемости, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак во вторник на брифинге.

"Главный государственный санитарный врач подписал постановление по эпидемиологическим показаниям об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Это коснется всей социальной жизни - все сотрудники образовательных учреждений дополнительного образования, всех медучреждений, государственных, и частных, всех организаций, оказывающих услуги населению, в широком смысле. Постановление основывается на цифрах заболеваемости, обязательная вакцинация начнется с 13 октября", - сообщила Казак.

Также она отметила, что обязательная вакцинация вводится из-за нежелания части жителей республики сделать прививку. По ее словам, заболеваемость пойдет на спад, если 60% населения региона будут привиты.

По данным Минздрава, вакцинацию обеими компонентами завершили более 1,2 млн человек, план для региона установлен на уровне 1,9 млн человек. Во вторник суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 633 случая, с начала пандемии всего подтверждено 73 512 случаев. Из них по выздоровлению выписаны 63 480 человек, на лечении амбулаторно и в больницах остаются 8 085. Всего за время пандемии умерли 1 947 человек, за последние сутки - 34.