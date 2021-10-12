Солнечная и теплая погода продержится на Юге России и Северном Кавказе до конца недели

ТАСС, 12 октября. Солнечная и теплая погода, сменившая в минувшие выходные дни долго удерживавшееся на Юге России и Северном Кавказе похолодание с дождями, продержится до конца недели на всей территории, за исключением Крыма, где в среду и четверг прогнозируют небольшие дожди с понижением температуры воздуха. Об этом ТАСС сообщил во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода в Южном и Северокавказском федеральных округах на этой неделе будет солнечной, температура воздуха на два-три градуса выше климатической нормы. Исключение составит только Крым, где в среду и четверг пройдут кратковременные дожди и немного похолодает", - сказал он.

В Симферополе и Ялте с четверга после осадков температура воздуха понизится с 18-20 до 14-16 градусов, к выходным вновь немного потеплеет - до плюс 17-19 градусов. В Ростове-на-Дону до четверга около 20 градусов, во второй половине недели столбики термометров опустятся до 16-18 градусов. В Краснодаре всю неделю будет солнечно, до 20-23 градусов, в Сочи - 21-23 градуса, включая выходные дни.

"На побережье моря - комфортная погода для туристов. Температура морской воды в районе Новороссийска и Геленджика - 19-20 градусов, в районе Туапсе и Сочи - около 20-21, в Крыму прохладнее - до 16-18 градусов. А вот Азовское море значительно холодней, в районе Ейска, Таганрога - всего лишь 10-12 градусов", - уточнил Синенков.

На Ставрополье будет без осадков, температура воздуха - в пределах 17-19 градусов, в среду возможен кратковременный дождь. Во Владикавказе солнечно, до четверга 16-18 градусов, в четверг и пятницу - до 20 градусов, затем в пределах 15-18 градусов. В Нальчике до середины недели прогнозируют до 15-17 градусов, в четверг - до 20 градусов, затем до 16-18 градусов. В Махачкале - до 17-18 градусов.