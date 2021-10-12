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Мосгорсуд отменил штраф, наложенный на ФК "Динамо" после игры со "Спартаком"

Дело направили на новое рассмотрение из-за существенных нарушений процессуальных требований

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции оштрафовать столичный футбольный клуб "Динамо" на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков после матча со "Спартаком" в марте этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отменил решение первой инстанции о наказании ФК "Динамо" и отправил это дело на новое рассмотрение ввиду существенных нарушений процессуальных требований", - сказали в пресс-службе.

Ранее Савеловский суд признал ФК "Динамо" виновным по части 1 статьи 20.32 КоАП РФ ("Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий") и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей. Как сказано в решении суда, во время матча на стадионе "ВТБ-Арена" клуб не организовал работу контролеров-распорядителей на входе, из-за чего на стадион пришли пьяные болельщики, которые бросали на поле дымовые шашки и петарды. Кроме того, между болельщиками произошли массовые драки, которые угрожали жизни и здоровью зрителей. Представители клуба обжаловали это решение.

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