На Урале до конца года выйдет книга о старейшей свердловской женской обители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Книга о старейшей свердловской женской обители - Свято-Покровском женском монастыре - выйдет до конца года на Урале. Об этом сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС представитель монастыря, сестра Евникия.

"Сейчас книга - называется "Верхотурская святыня" - проходит благословение у святейшего патриарха. Я думаю, к концу этого года [книга выйдет]", - рассказала она.

Сестра Евникия отметила, что книгу на основе архивных документов планируется издать тиражом 5 тыс. экземпляров, познакомиться с ней можно будет, в частности, в монастыре.

Свято-Покровский женский монастырь был основан в годы царствования Михаила Романова - в 1621 году. За 400 лет монастырь пережил несколько пожаров, реконструкций, революцию. Сейчас сюда приезжают паломники из других регионов, ближнего и дальнего зарубежья. В монастыре расположены святыни: чудотворная икона Богородицы "Умиление" и мощи блаженного Космы Верхотурского.

Несколько объектов обители является памятниками федерального значения. "В настоящее время у нас в монастыре три храма, но отреставрирована только одна церковь - Покровская. В полной разрухе у нас, к сожалению, два памятника федерального значения - Старо-Покровская церковь и храм Рождества Иоанна Предтечи", - поделилась Евникия.

По ее данным, в дни празднования 400-летия монастыря в сентябре обитель посетили порядка двух сотен паломников из разных уголков России.