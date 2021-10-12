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На Урале создадут туристический маршрут по местам, связанным с династией Демидовых

Маршрут будет проходить по территориям Невьянска, Нижнего Тагила, Горноуральского и Нижнесалдинского городских округов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Новый туристический маршрут под названием "Демидовский маршрут", готовится к тестированию в Свердловской области. Его рассчитывают сделать брендовым, сообщила и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС во вторник.

"Мы занимаемся и готовим сейчас к тестированию новый брендированный маршрут - "Демидовский маршрут". Это новый маршрут, который мы готовим к статусу того, чтобы он стал брендовым маршрутом", - сказала Шестакова.

В ближайшее время в Свердловскую область прибудут эксперты от Ростуризма и Ассоциации туроператоров России, которые будут оценивать маршрут, отметила Шестакова. Планируется, что "Демидовский маршрут" пройдет по территории нескольких муниципальных образований Свердловской области - Невьянск, Нижний Тагил, Горноуральский и Нижнесалдинский городские округа. В маршрут войдут девять достопримечательностей, которые связаны с династией Демидовых на Урале.

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