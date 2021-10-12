ЕС предоставит Украине вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Страны Европейского союза готовы предоставлять Украине вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина - ЕС, который состоялся в Киеве во вторник.

"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через механизм передачи вакцин ЕС и предоставления Украине вакцин через него государствами - членами Евросоюза", - говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

При этом, как отмечается в заявлении, участники саммита приветствовали принятие Евросоюзом решения о совместимости Европейского цифрового COVID-сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.

В документе подчеркивается важность финансовой помощи ЕС Киеву для борьбы с пандемией. "Пакет помощи объемом €190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от Евросоюза любому другому партнеру", - сказано в заявлении.

Между тем, пик пандемии коронавируса на Украине ожидается в конце октября, заявил на минувшей неделе секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. По его словам, к концу месяца заразившимися коронавирусом, как ожидается, будут заняты 50-55 тыс. коек в больницах, сейчас подготовлены 88 тыс. койкомест для больных.

Украина начала вакцинацию одной из последних в Европе - 24 февраля. Ее осуществляют препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской компании AstraZeneca и китайским CoronaVac. От российской вакцины "Спутник V" Украина отказалась.