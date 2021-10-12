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Пандемия COVID-19
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QR-коды введут в учреждениях культуры в Свердловской области с 8 ноября

Мера также будет действовать для салонов красоты и санаториев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области с 8 ноября введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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"С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились", - написал он.

Губернатор также добавил, что с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников, с этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. "Срок действия - полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации", - написал он, уточнив, что из-за высоких рисков в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты.

При этом по решению губернатора в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись прием граждан, не имеющих прививки.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения коронавирусной инфекции составляет 145 450.
 

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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