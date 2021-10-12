Рост заболеваемости и гранты для COVID-free. Что говорили на совете по борьбе с пандемией

Заболеваемость ковидом растет по всей России - только в восьми регионах ситуация остается стабильной, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новым заболеванием. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся почти 1,1 млн россиян - немногим меньше, чем на пике прошлой волны эпидемии.

ТАСС собрал главное из того, что было сказано на встрече.

Ситуация ухудшается

Новая волна распространяется по стране: если на прошлой неделе заболеваемость росла в 67 регионах, то сейчас - уже в 77. В 11 субъектах Федерации темпы ее роста превышают 30%.

Хотя треть заболевших на прошлой неделе пришлась на Московский регион и Санкт-Петербург, особую тревогу в Минздраве вызывает Приволжье - глава ведомства особо выделил Оренбургскую область, Татарстан и Башкирию.

Под медицинским наблюдением из-за ковида сейчас находятся 1,094 млн россиян, только за последнюю неделю их количество возросло на 16%. На пике прошлой волны - осенью и зимой 2020 года - таких пациентов было 1,25 млн.

В больницах лечатся 235 тыс. человек - почти на 11% больше, чем семь дней назад. Не заняты сейчас около 20 тыс. специализированных коек, или менее 8%, при этом до конца сентября долю свободных мест в стационарах удавалось поддерживать на уровне 15%.

Мурашко обратил особое внимание на то, что новая инфекция "молодеет" - по его словам, молодой возраст "сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений". Примерно каждый восьмой болеющий ковидом в России не достиг и 18 лет, следует из слов министра.

Темпы вакцинации

Почти треть россиян - 43 млн человек - уже получили обе дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Однако регионам необходимо ускорять темпы вакцинации, в том числе повторной, - тех, кто привился больше полугода назад, становится все больше.

Скорость прививочной кампании в последнюю неделю серьезно увеличили Брянская, Ивановская, Липецкая области, Чечня, Чувашия, Севастополь и Татарстан, рассказал глава Минздрава.

Резко ускорилась вакцинация однокомпонентным препаратом "Спутник лайт", применяемым в том числе для иностранцев и повторной иммунизации тех, кто уже прививался "Спутником V". Если к началу октября "лайт-вакцину" получили примерно 1,5 млн человек, то сейчас - почти 4,5 млн.

В ближайшие две недели решится вопрос о возможности начать вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних, заявил Мурашко. Соответствующие клинические исследования среди подростков от 12 лет идут с июля 2021 года.

Ограничения и поощрения

Все больше регионов вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей и систему QR-кодов, подтверждающих факт прививки или перенесенной в последние месяцы болезни.