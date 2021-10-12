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Путин указал на необходимость наращивать темпы вакцинации от ковида в России

Президент также призвал депутатов Госдумы терпеливо и настойчиво разъяснять гражданам необходимость вакцинации
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва во вторник заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в РФ.

"Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией - куда от нее деться сегодня, борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы", - отметил глава государства.

Путин также призвал депутатов Госдумы терпеливо и настойчиво разъяснять гражданам необходимость вакцинации от ковида.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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